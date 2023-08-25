25 августа
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Жизнь

Фотя Поветенный: народные традиции и приметы на 25 августа

25 августа проходит народный праздник Фотя Поветенный и церковный день памяти мучеников Фотия и Аникиты.

Осень. Лучи. Горы
Осень. Лучи. Горы
СС0

Традиции на Фотю Поветенного

В этот день верующие чтят память великомучеников Фоти и Аникиты. Верующих сожгли в печи за выступления против императора, но их тела остались невредимыми.

В это время начинают готовиться к зиме, проверяют осеннюю и зимнюю одежду, утепляют дом, а также помещения для скотины и домашней птицы.

Также убираются в кладовке, чулане или другом месте, где что-либо хранится.

Осень.
Осень.
СС0

Что запрещено делать на Фотю Поветенного

  • Ходить на чердак - домовой обустраивает здесь место для зимовки, и если ему в этом помешать, в доме что-нибудь сломается.
  • Приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче, отказу, безответным чувствам.
  • Находясь в кровати, рассказывать шутки — к бессоннице.
Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Анна Зайкова

Народные приметы на 25 августа 2023 года

  • Иней — в следующем году будет хороший урожай озимых.
  • Дождь — бабье лето окажется коротким.
  • Ясный и теплый день — к богатому урожаю белых грибов.
  • Гроза — осень предстоит затяжная.
  • Кошка тщательно умывается — к солнечной погоде.
  • Петухи теряют перья— долгая осень.
  • Сено на лугу отсырело — к дождю с грозой.
  • Лягушки расквакались — перед дождем.
  • Кроты выходят из нор — перед продолжительной непогодой.
  • Пасмурно — осенью будет мало солнечных дней.

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