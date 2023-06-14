Что можно и нельзя делать 14 июня. Народные приметы и "брусничные губы"

Рассказываем, с какими традициями, запретами и приметами связан этот праздник.
Что можно и запрещено делать 14 июня
В Устинов день предки традиционно наблюдали за восходом солнца. Если небо чистое и безоблачное, то жди хорошего урожая ржи: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». А если утром идет дождь, то плохо уродится лен.
Девушки на «Устина» срывали ветку ивы и втыкали ее между своими следами. Считалось, что так отношения с избранником наладятся, и в последующем брак будет крепким.
По поверью, сны в ночь на 14 июня нужно воспринимать наоборот. Они могут быть как приятными, так и пугающими.
Категорически запрещено в Устинов день ставить забор. Иначе, по легенде, может случиться пожар.
Кроме того, на «Устина и Харитона» нельзя мыть голову. Это — к неприятностям на работе.
Народные приметы на Устинов день
- Сосна и дуб «скрипят» в Устинов день — к буре.
- Грачи поют и резвятся 14 июня — к ясному дню.
- Бледное солнце утром 14 июня — к дождю.
- Радуга в первой половине дня — тоже к осадкам.
Ранее сообщалось, каким будет лето в соответствии с народными приметами.