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Жизнь

Что можно и нельзя делать 14 июня. Народные приметы и "брусничные губы"

Устинов день (или «Устин», «Устин и Харитон», «Устин — брусничные губы») отмечают 14 июня.

Радуга после грозы.
Радуга после грозы.
Предоставлено altapress.ru

Рассказываем, с какими традициями, запретами и приметами связан этот праздник.

Что можно и запрещено делать 14 июня

В Устинов день предки традиционно наблюдали за восходом солнца. Если небо чистое и безоблачное, то жди хорошего урожая ржи: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». А если утром идет дождь, то плохо уродится лен.

Девушки на «Устина» срывали ветку ивы и втыкали ее между своими следами. Считалось, что так отношения с избранником наладятся, и в последующем брак будет крепким.

По поверью, сны в ночь на 14 июня нужно воспринимать наоборот. Они могут быть как приятными, так и пугающими.

Категорически запрещено в Устинов день ставить забор. Иначе, по легенде, может случиться пожар.

Кроме того, на «Устина и Харитона» нельзя мыть голову. Это — к неприятностям на работе.

Народные приметы на Устинов день

  • Сосна и дуб «скрипят» в Устинов день — к буре.
  • Грачи поют и резвятся 14 июня — к ясному дню.
  • Бледное солнце утром 14 июня — к дождю.
  • Радуга в первой половине дня — тоже к осадкам.

Ранее сообщалось, каким будет лето в соответствии с народными приметами.

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