Что категорически запрещено есть в Яблочный Спас 2023. Приметы и традиции 19 августа

Традиции Яблочного Спаса
В Древней Руси в середине августа начинали собирать созревшие яблоки. Блюда из них становились главным украшением стола.
Также в этот день отмечается Преображение Господне - важный в православии праздник. В этот день последователи Христа узнали о том, что он – Сын Божий.
В праздник принято освещать в церки виноград, как плоды нового урожая. Однако в Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, на праздник приносят в храм яблоки. Эти фрукты, заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — "На освящение начаток овощей (плодов)".
В Яблочный Спас не принято есть мясо, жирную пищу и употреблять алкоголь. Но так как это все же праздник, то разрешается употребление рыбы и вина.
Что нельзя делать 19 августа?
- Нельзя 19 августа в Яблочный Спас делать уборку, а также рукодельничать и заниматься ремонтными и полевыми работами, так как все эти действия – большой грех.
- Не стоит в Яблочный Спас мыться в бане и мочить голову, иначе могут замучить негативные мысли.
- Не рекомендуется красить волосы 19 августа. В противном случае можно попасть под чужое влияние, которое не самым лучшим образом отразится на жизни.
- Запрещено купаться в реках. Русалки могут окружить и затянуть в царство Водяного, который сделает ослушавшегося своим вечным слугой.
- Нельзя убивать и отгонять насекомых. Этим можно навлечь на себя мелкие неприятности, которые сильно испортят жизнь как тому, кто посмел поднять руку на насекомое, так и его близким.
Приметы Яблочного Спаса
- Сухой день на второй Спас предвещает сухую осень, мокрый – мокрую осень, ясный – суровую зиму.
- Появились рыжики – жди осенних опят.
- Стадо к вечеру разревелось – к дождю.
- Свиньи сильно валяются в грязи – перед ненастьем.
- Ловятся караси с кровоподтеками – к дождю.
- Узлы на пеньковых веревках разбухают и их трудно развязывать – к сырой погоде.
- Гудки тепловозов и речных судов кажутся приглушенными – к улучшению погоды.
- Жаркий и сухой день – к теплой осени.
- Дождь идет – к осеннему ненастью.