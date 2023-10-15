Что категорически нельзя делать 15 октября: народные приметы на Куприяна и Устинью

Народные традиции 15 октября
15 октября в народе считали днем избавления от наваждений и злых духов. Наши предки говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас.
У девушек продолжались рукодельные вечерки, однако шумное веселье, которое сопровождало их раньше, пропадало. Теперь все были сосредоточены на своей работе и лишь иногда пелись песни.
Многие незамужние, которые были уже сосватаны, девушки с 15 октября начинали готовить себе приданое.
Категорически запрещается в этот день распивать алкоголь. И не только из-за того, что пьяные привлекают особое внимание нечисти, но из-за того, что это было чревато хронической потерей удачи.
Также сегодня не рекомендуется покидать свой дом, скандалить и ссориться.
Народные приметы 15 октября
- Если весь день идет ливень, значит, зима будет холодной.
- Если нет ветров и стоит тихая погода, то к вечеру стоит ждать похолодания.
- Если скот, выпущенный на пастбище, поворачивает обратно во двор, холод или снег недалече.
- Олени сильно бодаются рогами — к непогоде.
- Радужный круг вокруг луны — к ветрам.
- Куры хохлятся и приподнимают перья — к холодам.