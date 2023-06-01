Что известно о заслуженном артисте России Андрее Казакове, скончавшемся на 68-году жизни

Андрей Казаков родился 30 апреля 1956 года во Владивостоке, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории. С детства не мог жить без музыки, и окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории в 1974-м. Учился у Павла Суханова.
Андрей Казаков играл на кларнете.
Затем поступил в Ленинградскую консерваторию и окончил ее в 1979-м. Там же - аспирантуру в 1981 году.
Во время обучения начал работать в оркестре Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. Начинал со стажера и позже стал солистом оркестра в 1976 году. Входил в состав Квинтета духовых инструментов Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.
С 1996-го по 2003 год работал солистом ЗКР симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. А через два года стал заместителем художественного руководителя Петербургского дома музыки.
В 1977 году Андрей Казаков стал лауреатом Международного конкурса «Пражская весна», взяв вторую премию. Там же был удостоен специального приза за лучшее исполнение музыки композиторов Чехословакии.
А в 1983 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Помимо музыки Андрей Казаков начал развиваться, как преподаватель. Он работал в музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова, а затем ушел в Санкт-Петербургскую консерваторию.
В 2004 году стал проректором по творческой работе Санкт-Петербургской консерватории, а с 2009 - заведующим кафедрой деревянных духовых инструментов оркестрового факультета.
С 2012 года руководил Театрально-концертным управлением вуза и преподавал специальный инструмент (кларнет).