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Жизнь

Что говорят звезды и знакомые о смерти Дмитрия Красилова

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что в Москве скончался танцор с Алтая — Дмитрий Красилов.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Большой пост близкому другу в социальных сетях посвятила барнаульская певица Алена UNI. Она поделилась, что еще неделю назад вместе с Пухляшом обсуждали планы на будущее.

Еще одна известная уроженка из Алтайского края, солистка группы "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих чувствах.

"Очень рано. Так не должно быть", - говорится в сообщении.

Знаменитая певица Бьянка расплакалась и выложила видео в соцсети со словами, что совсем не верит в произошедшее.

Все звезды заявили, что смерть Пухляша повергла их в шок.

При этом многие знакомые отметили, что у Дмитрия были большие планы.

Напомним, что Дмитрию Красилову было всего 29 лет. Предварительная причина смерти танцора — сердечная недостаточность.

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