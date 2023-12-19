Что говорят звезды и знакомые о смерти Дмитрия Красилова

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что в Москве скончался танцор с Алтая — Дмитрий Красилов.

Большой пост близкому другу в социальных сетях посвятила барнаульская певица Алена UNI. Она поделилась, что еще неделю назад вместе с Пухляшом обсуждали планы на будущее.

Еще одна известная уроженка из Алтайского края, солистка группы "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих чувствах.

"Очень рано. Так не должно быть", - говорится в сообщении.

Знаменитая певица Бьянка расплакалась и выложила видео в соцсети со словами, что совсем не верит в произошедшее.

Все звезды заявили, что смерть Пухляша повергла их в шок.

При этом многие знакомые отметили, что у Дмитрия были большие планы.

Напомним, что Дмитрию Красилову было всего 29 лет. Предварительная причина смерти танцора — сердечная недостаточность.