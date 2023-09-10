Что еще, кроме выборов, произошло в Алтайском крае 10 сентября

- В Алтайском крае завершились трехдневные выборы губернатора. Результаты станут известны после подсчета всех голосов.
- На территории наркодиспансера в Бийске на ул. Лермонтова, 197 построили храм святителя Луки Крымского. Вечерняя служба проходит по субботам в 16:00, а воскресная литургия — в 8:30.
- Жители села Солоновка и поселка Красный Городок пожаловались на фермера, который потравил урожай своих соседей. Все произошло в начале сентября, когда неназванный фермер обрабатывал подсолнечники с помощью авиации. По правилам, этого нельзя делать, если до ближайших населенных пунктов менее 2 км. А огороды находились уже в 370 метрах. Жители направили письмо в прокуратуру, ответа пока нет.
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