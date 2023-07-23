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Жизнь

Четырехметровый пирог представили на Шукшинском фестивале

Около пяти тысяч пирогов испекли на Шукшинские дни.

Что ели гости Шукшинского фестиваля
Что ели гости Шукшинского фестиваля
Анна Зайкова

Как мы уже рассказывали, гостей кормили пирогами с мясом, рыбой, ягодами и фруктами.

Но один поразил всех - длина гигантского пирога составила четыре метра.

Посмотреть, как прошел Шукшинский кинофестиваль, можно здесь.

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