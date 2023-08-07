Честный мужик. Altapress.ru вспоминает, за что полюбили Михаила Евдокимова, и как Алтайский край оплакивал его гибель

Народный губернатор Алтайского края, знаменитый пародист и любимый актер - Михаил Евдокимов на долгое время остался в сердцах жителей региона. На протяжении 18 лет каждое 7 августа жители края оплакивают его трагичную смерть. Altapress.ru вспоминает обстоятельства той страшной аварии и как себя чувствовал народный губернатор в непривычной для себя политическом котле.

Юморист в большой политике

Читая биографию Евдокимова, удивляешься, как такой человек оказался в большой политике. Ведь с детства маленький Миша тянулся к творчеству - играл и пел в ансамбле на танцах, а в перерывах пародировал известных артистов.

Затем поступил в Барнаульское культурно-просветительское училище, дебютировал в популярной юмористической передаче «Вокруг смеха», где впервые появился с номером «Баня», получившим огромную популярность. Евдокимов вел авторские передачи «С легким паром!», «Михаил Евдокимов в кругу друзей», «Не скуЧАЙ!» («Россия»), «Надо жить».

И даже выпустил четыре альбома с песнями в своем исполнении - пятый вышел уже посмертно.

Очень скоро восходящая звезда эстрады обрел народную любовь.

Михаил Евдокимов Олег Богданов

Но несмотря на актерский талант, Евдокимов стремился в политику. Его сторонники заявляют, что так он хотел сделать что-то полезное для родного края. В 1995 году он пробовался в Государственную думу от Барнаула, а в январе 2004 года артист сообщил о намерении претендовать на пост главы администрации Алтайского края на предстоящих в марте выборах.

Евдокимов использовал социально-популистские образы «честного мужика из народа», а лозунгом кампании стала фраза «Шутки в сторону!». И это сработало — люди потянулись за губернатором от народа.

«Сыграло ли роль в победе то, что в 2004 году наступила усталость от человека, занимавшего тогда губернаторский пост? Думаю, да, сыграло», - заявил Алексей Сарычев.

На губернаторских выборах в 2004 году за Михаила Евдокимова проголосовали 49,53% избирателей (569 тыс. человек), а за губернатора Александра Сурикова - 46,29% (531,8 тыс.). Журналисты окрестили победу Евдокимова «синдромом Шварценеггера» - в честь победившего на выборах в губернаторы Калифорнии актера.

Михаил Евдокимов Олег Богданов

Любовь народа и ненависть оппонентов

Жители Алтайского края очень любили народного губернатора. Сторонники Евдокимова отмечают, что он часто бывал на родине, жил здесь подолгу, привозил в село Верх-Обское друзей, спортсменов, артистов. Он много общался с людьми, слышал и видел, что здесь происходит, понимал, что регион в упадке.

Однако его коллеги «по политическому цеху» без восторга восприняли губернаторство бывшего актера. Большинство депутатов утверждали, что новый глава региона за год работы продемонстрировал неспособность сформировать эффективную команду управленцев, а также обвиняли его в провале экономической политики. Основанием для этого считалась «кадровая» чехарда в окружении губернатора - за год Евдокимов сменил 17 заместителей.

Доходило до того, что в марте главы 49 районов края и нескольких городов краевого подчинения направили письмо в адрес полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина и президента РФ Владимира Путина, в котором потребовали отставки губернатора. Однако до самой отставки так и не дошло.

Михаил Евдокимов Олег Богданов Михаил Евдокимов Олег Богданов

Страшное ДТП

7 августа, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов с супругой, водителем Иваном Зуевым и охранником Александром Устиновым ехали из села Верх-Обское в село Полковниково на родину космонавта Германа Титова. Трагедия произошла у поворота на село Плешково в 29 км от Бийска.

По официальной версии, машина Евдокимова, на большой скорости (180-200 км/ч) начала обгонять "Тойоту-Спринтер-Марино". Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

Пролетев в воздухе 20-25 м, машина ударилась об землю и врезалась в березу. Губернатор, водитель и телохранитель скончались мгновенно. Жена Михаила Евдокимова осталась жива, получив переломы обеих ног и другие травмы.

Однако родные Евдокимова были уверены, что аварию подстроили.

Предчувствие гибели

Есть легенда о том, что Аркадий Вольский, работавший в 2005 году президентом Российского союза промышленников, говорил, будто бы Евдокимов сказал ему: «Батька, меня, наверное, шлепнут». Однако сторонники народного губернатора заявляют, что сомневаются в правдивости этой истории.

«Я слышал это высказывание Вольского, но все же не уверен, что Евдокимов говорил ему это лично. Может быть, Вольский от кого-то об этом услышал. Но вряд ли сам Михаил Сергеевич, идя на выборы в 2004 году, думал, что для него это окончится трагически», - объясняет Алексей Сарычев.

Михаил Евдокимов Олег Богданов

При этом бывший заместитель народного губернатора отмечает, что в 2005 году Евдокимов был особенно напряженным и сосредоточенным. По словам Сарычева, он почти не веселился и на сцене вел себя иначе, чем обычно.

«В целом это был уже не тот Евдокимов, которого мы помнили до его избрания», - говорит Сарычев.

Михаил Евдокимов Олег Богданов

«Было бы не хуже»

После смерти Евдокимова разные политики пытались оценить ход дальнейших действий и влияние на политику Алтайского края.

Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты по безопасности Александр Хинштейн заявил, что смерть артиста только облегчит жизнь региону.

«Гибель Евдокимова разрубает гордиев узел противоречий между губернатором, законодательной властью и самим регионом», — сказал Хинштейн.

В свою очередь сторонники Евдокимова уверены, что «было бы не хуже, чем в каком-либо другом регионе».

«Любой человек, который на каком-то месте трудится 3-5 лет (тем более - на посту губернатора), постепенно осваивает эту профессию, погружается в нее, привыкает. А Евдокимов знал край, практически каждый месяц ездил по краю” - сказал Алексей Сарычев, проработавший заместителем Евдокимова в том самом 2005-м.

Катафалк

В Музее смерти в Новосибирске в зале №3 стоит тот самый катафалк, который в 2005 году использовали на похоронах Михаила Евдокимова.

На похоронах был Владимир Путин.