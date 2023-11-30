Черноморский шторм движется в сторону Западной Сибири. В соседней с Алтаем республике прогнозируют низовую метель

Черноморский шторм уверенно движется в сторону Казахстана. Почти на все территории республике объявлено штормовое предупреждение.

На смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря, говорится в сообщении Казгидромета.

Порывы ветра составят 28 метров в секунду, пишет tengrinews.kz. Ожидаются снегопады и низовые метели.

Алтай

В Алтайском крае прогнозируется порывистый юго-западный ветер с переходом на южное направление с порывами до 22 метров в секунду (3 декабря).

Будут осадки — мокрый снег. Ожидаются метели. В "сопровождении" сильной гололедицы. На ближайшие дни в регионе дневная температура будет в "плюсе". Так, 3 декабря в Алтайском крае ожидается температура до плюс 6 градусов.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 российских регионов.

Мегашторм

Штормовое предупреждение из-за урагана действовало на юге России — в Крыму, Краснодарском крае, на Кавказе.

В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов. К утру движение восстановили. По сообщениям властей, с автомобильных дорог убрали поваленные деревья.

Аэропорт работал по фактической погоде. Многие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы.

В Краснодарском крае действовало семь штормовых предупреждений. А в районе Сочи ожидались мощные снегопады.

Шторм выбросил на мель торговое судно в Краснодарском крае.

Есть погибшие и пострадавшие в результате обрушившегося урагана на юг России.