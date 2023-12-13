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Жизнь

«Черное небо», чек-лист здоровья и детские пособия. Что произошло в Алтайском крае 13 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение — на этот раз не только из-за мороза. В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба».

◆ В Барнауле временно закроют перинатальный центр «ДАР».

◆ Эксперты HeadHunter выявили топ самых востребованных профессий в Алтайском крае.

◆ Жители Алтайского края скоро смогут увидеть разноцветный звездопад — метеорный поток Геминиды. Вот что о нем известно.

◆ В Социальном фонде сообщили, что единое детское пособие в Алтайском крае получают около шести тысяч беременных женщин и более 110 тысяч семей.

◆ В Алтайском крае с помощью неонатального скрининга выявили СМА у ребенка сразу после рождения (раньше патологию замечали только через год или два). Малыш уже получил необходимый для жизни препарат.

◆ Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и главный алтайский фтизиатр рассказали, что нужно делать тем, кто не хочет болеть (вообще!)

◆ Алтайские застройщики и архитекторы показали, какие проекты и идеи из других российских городов они хотели бы воплотить в Барнауле, и объяснили, почему до сих пор этого не сделали.

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