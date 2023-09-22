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Жизнь

«Черные» города, несправедливые зарплаты и возвращение к маскам. Что произошло в Алтайском крае 22 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 22 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски в общественных местах — из-за всплеска заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
  • Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с наибольшим объемом вредных выбросов в атмосферу. Четвертое место заняла Республика Алтай.
  • Жители Алтайского края рассказали о несправедливой разнице в зарплатах с коллегами.
  • Глава минтранса Алтайского края Антон Воронов по требованию прокуратуры погасил долг за премии, которые назначал сам себе, когда руководил Павловским районом.
  • Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт «осыпающегося» дома на пр. Ленина, 67а. Начальная цена контракта — 63,9 млн рублей.
  • В Барнауле на месте бывшего клуба Che Guevara официально открыли бар-ресторан Lil Brazil.
  • На Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн. 25 сентября — с 8:00 до 8:30 и с 12:30 до 13:30 по маршруту «ЗАТО Сибирский садоводство "Горизонт"», 26 сентября — с 5:00 до 8:00 по маршруту «ЗАТО Сибирский — Баюновские Ключи».
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