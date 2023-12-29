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Жизнь

Чем заняться на новогодних каникулах. Стань фигуристом за 7 дней

Парк спорта А.Смертина вновь приглашает жителей города Барнаула принять участие в проекте «Стань фигуристом за 7 дней». Уже шестой год подряд на новогодних каникулах любой желающий может прийти на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения в виде «ласточки», «фонариков», «приседов» и т.п.

Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.

Участие в мастер-классах бесплатное, заплатить нужно только за выход на лед или аренду коньков, если нет своих. Занятия длятся от 40 до 60 минут в зависимости от погодных условий. С первого дня посетителям мастер-класса вручат паспорт участника, где тренер будет отмечать успеваемость и посещаемость. А в завершении программы организаторы подведут итоги и наградят приятными подарками самых активных.

Паспорт участника проекта.
Паспорт участника проекта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.
Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.

Расписание мастер-классов:

1 января – 13:00-14:00

2 января – 13:00-14:00

3 января – 13:00-14:00

4 января – 13:00-14:00

5 января – 13:00-14:00

6 января – 13:00-14:00

7 января – 13:00-14:00

Адрес катка:

Парк спорта А. Смертина, Ледовый комплекс «Льдинка», открытый каток, ул. Энтузиастов 12В.

Проведите свои новогодние каникулы активно!

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