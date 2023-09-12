С 00:00 до 6:00, а также с 9:00 до 12:00 по московскому времени сила геоударов будет равна двум баллам.
Периоды спокойствия будет сменять легкая встряска в 3 балла.
С 18:00 до 21:00 по московскому времени сила геоударов вырастет до четырех баллов.
Особенно остро магнитные бури чувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Возможны перепады давления, бессонница, обострение хронических заболеваний.
Что делать метеочувствительным людям при магнитных бурях
- Снизить физическую и умственную нагрузку;
- Отказаться от поездок на большие расстояния;
- Иметь доступ к медицинской помощи, если станет плохо;
- Отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи;
- Регулярно проветривать помещение и гулять на свежем воздухе.
Ранее рассказали, что за магнитная буря начнется 11 сентября и насколько мощной она будет.
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