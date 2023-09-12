12 сентября
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Жизнь

Чем опасна магнитная буря 12 сентября 2023 года

12 сентября 2023 года магнитное поле Земли будет нестабильным. Весь день планету будут атаковать геоудары от 2 до 4 баллов, сообщает МК.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

С 00:00 до 6:00, а также с 9:00 до 12:00 по московскому времени сила геоударов будет равна двум баллам.

Периоды спокойствия будет сменять легкая встряска в 3 балла.

С 18:00 до 21:00 по московскому времени сила геоударов вырастет до четырех баллов.

Особенно остро магнитные бури чувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Возможны перепады давления, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Что делать метеочувствительным людям при магнитных бурях

  • Снизить физическую и умственную нагрузку;
  • Отказаться от поездок на большие расстояния;
  • Иметь доступ к медицинской помощи, если станет плохо;
  • Отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи;
  • Регулярно проветривать помещение и гулять на свежем воздухе.

Ранее рассказали, что за магнитная буря начнется 11 сентября и насколько мощной она будет.

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