Чем Алтайский край порадовал гостей на Международной выставке «Россия» на ВДНХ

19 ноября прошел день Алтайского края. Как посетители, приехавшие со всей страны, стояли в очереди, чтобы «сплавиться» по Оби и послушать поющий фотосепаратор — читайте в нашем материале.

Главное — природа

Уже в 10 утра возле павильона Алтайского края стояла очередь. Приехала Наталья Бондарчук — актриса, режиссер, сценарист. На вопрос о том, что является главным достижением Алтайского края, артистка ответила уверенно — природа.

Наталью Бондарчук встретила Елена Безрукова — министр культуры Алтайского края. Артистка подарила ей книгу о своей матери Инне Макаровой.

Я тоже готовилась к этой выставке и поэтому хочу презентовать министерству культуры Алтайского края книгу, которая была написана и моей мамой, и моей бабушкой, и мной — «Инна Макарова. Родом из Сибири», — рассказала Наталья Бондарчук.

Также она вспомнила, что впервые приехала на Алтай вместе с родственниками в 13 лет.

Я путешествовала с моей тетушкой Ниной Макаровой, родной сестрой Инны Макаровой, по Чуйскому тракту, жили в заезжем домике. Помню, как-то пошли собирать клубнику, а хозяйка дома предупредила, что надо быть осторожнее — рядом жил медведь, — рассказала актриса.

Артистка мечтает вернуться на Алтай, чтобы привезти детям и внукам кедровые шишки, кисель и ягоды.

Кстати, огромным спросом 19 ноября пользовались книги, изданные на Алтае. Москвичи с радостью готовы приобщиться к истории нашего региона. Многие признаются, что очень хотят посетить Алтай, «но пока такой возможности нет». Поэтому и пришли на стенд края.

«Как будто в Барнауле»

Открыл день региона губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил организаторов за теплый прием и отметил, что форум проходит «как будто в Барнауле». Алтайские ремесленники, танцоры, певцы, создатели одежды, повара находились в этот день на выставке.

Виктор Томенко рассказал о том, что Алтайский край называют «колыбелью человечества». Дело, конечно, в Денисовой пещере. Ученые уверены, что Денисовский человек жил в ней 300 тыс. лет назад. Но, как отметил Виктор Томенко, ученые уже спорят о том, что люди могли в нее заселиться даже 800 тыс. лет назад. Действительно — колыбель человечества.

Выступление алтайских артистов на Международной выставке «Россия» на ВДНХ. Фото: Всеволод Клещев.

Также губернатор рассказал о проектах и обновлениях, которые успешно реализуются в регионе.

Мы строим и ремонтируем дороги, детские сады, школы, больницы, развиваем производства и запускаем новые. Улучшаем благоустройство и коммунальную инфраструктуру. Все для того, чтобы жизнь на Алтае была стабильной и счастливой для всех, — от малышей, которые делают свои первые шаги, до нашего старшего поколения. Наши успехи и достижения — результат упорного труда жителей края. И, конечно, поддержки наших проектов на федеральном уровне, — рассказал Виктор Томенко.

Виктор Томенко. Фото: Всеволод Клещев.

Гостеприимный, модный, настоящий

«Алтайский край — все настоящее». Такой девиз у нашей экспозиции. Мешки с зерном не для декораций. Посетители могут взять горсточку крупы и измельчить ее в муку. Очередь на такой «аттракцион» стояла большая. Муку забирали домой в маленьких мешочках.

Здесь же — гигантский туристический рюкзак, без которого не обойтись в путешествиях по уголкам Алтая. Особенно он понравился детям, которые оказались в два раза меньше его.

Почти напротив рюкзака-гиганта установлен фотосепаратор — оптическое оборудование, которое разработали в нашем регионе. Посетителям с его помощью предлагают очистить пшеницу, гречку от мусора и мелких камней.

А еще на площадке стояла фотозона с настоящим каяком. Дети с радостью садились в лодку и «плыли» по стилизованной Катуни, позируя родителям, которые только и успевали доставать камеры.

В зоне культурных достижений Алтайский край показал несколько модных коллекций одежды. Посетители увидели молодежное дефиле «Село на стиле», а также одежду изо льна «Осенний Алтай».

Тут же прошли мастер-классы от алтайских ремесленников. Посетителям предложили сплести изделия из рогоза, глины и бересты, которые те с радостью забрали домой. Некоторые из мастеров безвозмездно подарили москвичам свои изделия.

Мраморная говядина и алтайские дикоросы

На протяжении всей выставки в гастрономическом фудкорте можно было попробовать блюда сибирской кухни из алтайских продуктов — разварную алтайскую мраморную говядину, перловую и гречневую кашу, напитки из алтайских дикоросов и другие алтайские блюда и напитки: знаменитые алтайские сыры, разные виды меда, крафтовые колбасные изделия.

Вместо занавеса

Под конец дня Алтайского края на главной сцене выступил Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» и артисты театра «Куклы-Великаны». Зрителям показали интерактивный спектакль «Балаганище». Гости увидели живой календарь русских праздников от Святок до Рождества Христова: фрагменты ярмарочных развлечений, сцены медвежьей потехи, отрывки из народной драмы.

Экспозиция региона будет работать в павильоне № 75 до 12 апреля.