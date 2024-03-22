23 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

«Человейники», землетрясение и «Саша, привет!». Что произошло на Алтае 22 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 22 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Алтайский край скоро накроет по-настоящему весеннее тепло: эксперты Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют до +11 уже в ближайшие дни.

◆ Ночью на Алтае произошло землетрясение. Эпицентр находился в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе. Магнитуда составила 3,3, в зону эпицентра попали 6 населенных пунктов.

◆ На стагнирующем рынке муки Алтайского края появится еще одно производство — в Каменском районе построят элеваторный комплекс и мельницу.

◆ В Алтайском крае стали строить меньше «человейников»: ввод в строй многоквартирного жилья падает с ускорением, и эксперты объяснили, почему.

◆ Сергей Войтюк ушел с поста руководителя «Народного фронта» Алтайского края в связи с переездом. Он планирует продолжить общественную деятельность на новом месте.

◆ В Барнауле все-таки разрешили построить многоквартирный дом, против которого протестовали (и даже выходили на митинги) жители соседнего частного сектора.

◆ Власти решили срубить огромные ели у здания правительства Алтайского края и высадить вместо них молодые.

◆ В театре драмы состоялась премьера спектакля по антиутопии современного писателя Дмитрия Данилова «Саша, привет!».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость