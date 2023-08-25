Часть улицы в центре Барнаула перекроют на несколько дней - как будет ходить транспорт

Запрет на движение всех видов транспорта на пересечении пр. Ленина с ул. Брестской начнет действовать 25 августа с 21:00 вечера, передает СГК .

Ограничение продлится до 28 августа. Причина - реконструкция теплосети на ул. Брестской.

В это время изменится движение общественного транспорта.

Так, маршруты №1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144 в сторону пл. Октября будут идти через пр. Ленина, по ул. Молодежной, пр. Комсомольскому, ул. Советской и далее по маршруту.

В обратную сторону - без измнений.

Также на сутки вынужденно перекроют ул. Новоугольную в районе дома №24 - с 16:00 дня 25 августа и на следующие сутки. Там будут устранять повреждение на теплосети.

Ранее работы на нечетной стороне пр. Ленина завершили раньше срока - движение открыли вечером 20 августа. В этот раз в СГК пообещали также постараться закончить работы раньше.