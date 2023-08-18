Часть домов в Барнауле остались без холодной воды из-за аварии

"Росводоканал Барнаул" уже устраняет аварийную ситуацию. Выход воды остановили.
Однако специалистам необходимо провести земляные работы.
Холодное водоснабжение ограничат на ул. Рабочая, 15а-23а, 22а, ул. Логовская, 68-72а, ул. Балабанова, 19-39, 24-36, в пер. Докучаевский, 11, ул. Рубусина, 39-59, 2-72, ул. Новая, 37-59, 40-50д.
Подвоз воды обещают организовать по заявкам. Водоснабжения не будет ориентировочно до 12:00 дня 19 августа.
Ранее началась подготовка к отопительному сезону в Барнауле - почему отключат горячую воду.