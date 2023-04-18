«Бьющееся сердце»: обнаружили редчайший алмаз-матрешку

Камень получил название «Бьющееся сердце» — в честь эмоций после обнаружения. Вес алмаза составляет 0,329 карата.

Российский след

Несколько лет назад подобный алмаз также нашли в России, напоминает «Сноб».

Между тем древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет нашли в Якутии. Алмаз нашли в кимберлитовой трубке Удачная. Исследование проводила международная группа ученых. В ее составе — также исследователи из Сибири.

Алмаз, по всей видимости, является самым древним из найденных на Земле, считают ученые. Также геологи на Ямале нашли 11 кимберлитовых трубок. Это свидетельствует о нахождении крупных алмазных месторождений.