19 апреля
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Жизнь

«Бьющееся сердце»: обнаружили редчайший алмаз-матрешку

Сотрудники компании VD Global обнаружили алмаз, внутри которого свободно перемещался другой алмаз, сообщает Times of India.

Бриллианты производства "АЛРОСА".
Бриллианты производства "АЛРОСА".
altairegion22.ru

Камень получил название «Бьющееся сердце» — в честь эмоций после обнаружения. Вес алмаза составляет 0,329 карата.

Российский след

Несколько лет назад подобный алмаз также нашли в России, напоминает «Сноб».

Между тем древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет нашли в Якутии. Алмаз нашли в кимберлитовой трубке Удачная. Исследование проводила международная группа ученых. В ее составе — также исследователи из Сибири.

Алмаз, по всей видимости, является самым древним из найденных на Земле, считают ученые. Также геологи на Ямале нашли 11 кимберлитовых трубок. Это свидетельствует о нахождении крупных алмазных месторождений.

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