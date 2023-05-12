13 мая
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Жизнь

Бульвар, площадь и парк. Какие общественные территории лидируют в голосовании за благоустройство в Барнауле

В Барнауле продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

В Барнауле продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.
В Барнауле продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Напомним, что голосование проводится на федеральной площадке za.gorodsreda.ru с середины апреля и продлится до 31 мая.

Жители краевой столицы имеют возможность высказать свое мнение по благоустройству общественных территорий, таких как парки, скверы, площади и другие места отдыха и развлечений.

В целом горожане могут отдать свой голос до 31 мая в пользу одного из 37 предложенных общественных пространств. По состоянию на утро 11 мая в тройку лидеров входят Сиреневый бульвар, Демидовская площадь и парк имени Ленина.

Поддержать понравившуюся общественную территорию можно:

  • на странице 22.gorodsreda.ru - посредством авторизации через портал «Госуслуги»;
  • с помощью волонтёров – по подтверждённому номеру телефона;
  • на официальном сайте Барнаула – через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее».

Кроме того, проходит голосование за дизайн-проекты третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный».

Парк «Юбилейный» является самым большим парком региональной столицы, он занимает площадь в 57 гектаров.

Напомним, что на первом этапе благоустройства парка «Юбилейный» проведены работы по укладке дорожного покрытия на основных пешеходных осях, обустроена входная зона со стороны улицы Малахова и центральная площадь.

Также здесь установили освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. В 2023 году проведут второй этап благоустройства.

На третьем этапе благоустройства парка «Юбилейный» планируется организация активных зон отдыха, площадки для выгула собак, сети пешеходных дорожек. В рамках голосования жители города смогут выбрать один из двух вариантов благоустройства парка в 2024 году.

Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Какие общественные территории претендуют на благоустройство в 2024 году

Список общественных зон, вошедших в перечень на голосование, выглядит так:

  1. Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М.Шукшина)
  2. Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей
  3. Аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов
  4. Сквер «Победы» по улице Новосибирской, 16в
  5. Сиреневый бульвар (улица Сиреневая, 7)
  6. Зеленая зона по улице Юрина (от дома №48 по улице Островского до дома №291 по улице Юрина)
  7. Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова
  8. Зеленая зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова
  9. Сквер Пушкина
  10. Аллея «Малахитовая», расположенная по улице 50 лет СССР, 27а
  11. Сквер, расположенный по адресу: улица 50 лет СССР, 29
  12. Сквер «40-летия Победы», расположенный по улице Георгиева, 32
  13. Сквер «Кристалл», расположенный по улице Малахова, 177е
  14. Площадь Маршала Жукова
  15. Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова
  16. Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова)
  17. Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова)
  18. Бульвар Медиков, расположенный по улице Юрина, 166а
  19. Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна)
  20. Зеленая зона, расположенная по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова)
  21. Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й
  22. Демидовская площадь
  23. Сквер, расположенный по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина)
  24. Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева
  25. Зеленая зона по улице Малахова, 113
  26. Зеленая зона по улице Малахова, 116
  27. Зеленая зона, расположенная у здания по улице Молодежной, 5
  28. Обской бульвар
  29. Проезд Полюсный от переулка Ядринцева до дома № 93 по проезду Полюсному
  30. Аллея «Радужная», расположенная по Малому Павловскому тракту от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев
  31. Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4
  32. Площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а
  33. Сквер «Ротонда», расположенный у здания по проспекту Комсомольскому, 73
  34. Зеленая зона, расположенная между домами №55а и №67 по проспекту Красноармейскому
  35. Зеленый сквер (территория, расположенная за Краевым художественным музеем Алтайского края на площади Октября)
  36. Сквер, расположенный по улице Шумакова, 17
  37. Зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221 е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина)

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