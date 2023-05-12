Бульвар, площадь и парк. Какие общественные территории лидируют в голосовании за благоустройство в Барнауле

В Барнауле продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

В Барнауле продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

Напомним, что голосование проводится на федеральной площадке za.gorodsreda.ru с середины апреля и продлится до 31 мая.

Жители краевой столицы имеют возможность высказать свое мнение по благоустройству общественных территорий, таких как парки, скверы, площади и другие места отдыха и развлечений.

В целом горожане могут отдать свой голос до 31 мая в пользу одного из 37 предложенных общественных пространств. По состоянию на утро 11 мая в тройку лидеров входят Сиреневый бульвар, Демидовская площадь и парк имени Ленина.

Поддержать понравившуюся общественную территорию можно:

на странице 22.gorodsreda.ru - посредством авторизации через портал «Госуслуги»;

- посредством авторизации через портал «Госуслуги»; с помощью волонтёров – по подтверждённому номеру телефона;

на официальном сайте Барнаула – через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее».

Кроме того, проходит голосование за дизайн-проекты третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный».

Парк «Юбилейный» является самым большим парком региональной столицы, он занимает площадь в 57 гектаров.

Напомним, что на первом этапе благоустройства парка «Юбилейный» проведены работы по укладке дорожного покрытия на основных пешеходных осях, обустроена входная зона со стороны улицы Малахова и центральная площадь.

Также здесь установили освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. В 2023 году проведут второй этап благоустройства.



На третьем этапе благоустройства парка «Юбилейный» планируется организация активных зон отдыха, площадки для выгула собак, сети пешеходных дорожек. В рамках голосования жители города смогут выбрать один из двух вариантов благоустройства парка в 2024 году.

Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула. Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула. Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула. Общественные территории Центрального района г. Барнаула, которые претендуют на благоустройство в 2024 году. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Какие общественные территории претендуют на благоустройство в 2024 году

Список общественных зон, вошедших в перечень на голосование, выглядит так: