Бульвар, площадь и парк. Какие общественные территории лидируют в голосовании за благоустройство в Барнауле

Напомним, что голосование проводится на федеральной площадке za.gorodsreda.ru с середины апреля и продлится до 31 мая.
Жители краевой столицы имеют возможность высказать свое мнение по благоустройству общественных территорий, таких как парки, скверы, площади и другие места отдыха и развлечений.
В целом горожане могут отдать свой голос до 31 мая в пользу одного из 37 предложенных общественных пространств. По состоянию на утро 11 мая в тройку лидеров входят Сиреневый бульвар, Демидовская площадь и парк имени Ленина.
Поддержать понравившуюся общественную территорию можно:
- на странице 22.gorodsreda.ru - посредством авторизации через портал «Госуслуги»;
- с помощью волонтёров – по подтверждённому номеру телефона;
- на официальном сайте Барнаула – через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее».
Кроме того, проходит голосование за дизайн-проекты третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный».
Парк «Юбилейный» является самым большим парком региональной столицы, он занимает площадь в 57 гектаров.
Напомним, что на первом этапе благоустройства парка «Юбилейный» проведены работы по укладке дорожного покрытия на основных пешеходных осях, обустроена входная зона со стороны улицы Малахова и центральная площадь.
Также здесь установили освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. В 2023 году проведут второй этап благоустройства.
На третьем этапе благоустройства парка «Юбилейный» планируется организация активных зон отдыха, площадки для выгула собак, сети пешеходных дорожек. В рамках голосования жители города смогут выбрать один из двух вариантов благоустройства парка в 2024 году.
Какие общественные территории претендуют на благоустройство в 2024 году
Список общественных зон, вошедших в перечень на голосование, выглядит так:
- Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М.Шукшина)
- Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей
- Аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов
- Сквер «Победы» по улице Новосибирской, 16в
- Сиреневый бульвар (улица Сиреневая, 7)
- Зеленая зона по улице Юрина (от дома №48 по улице Островского до дома №291 по улице Юрина)
- Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова
- Зеленая зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова
- Сквер Пушкина
- Аллея «Малахитовая», расположенная по улице 50 лет СССР, 27а
- Сквер, расположенный по адресу: улица 50 лет СССР, 29
- Сквер «40-летия Победы», расположенный по улице Георгиева, 32
- Сквер «Кристалл», расположенный по улице Малахова, 177е
- Площадь Маршала Жукова
- Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова
- Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова)
- Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова)
- Бульвар Медиков, расположенный по улице Юрина, 166а
- Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна)
- Зеленая зона, расположенная по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова)
- Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й
- Демидовская площадь
- Сквер, расположенный по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина)
- Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева
- Зеленая зона по улице Малахова, 113
- Зеленая зона по улице Малахова, 116
- Зеленая зона, расположенная у здания по улице Молодежной, 5
- Обской бульвар
- Проезд Полюсный от переулка Ядринцева до дома № 93 по проезду Полюсному
- Аллея «Радужная», расположенная по Малому Павловскому тракту от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев
- Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4
- Площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а
- Сквер «Ротонда», расположенный у здания по проспекту Комсомольскому, 73
- Зеленая зона, расположенная между домами №55а и №67 по проспекту Красноармейскому
- Зеленый сквер (территория, расположенная за Краевым художественным музеем Алтайского края на площади Октября)
- Сквер, расположенный по улице Шумакова, 17
- Зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221 е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина)