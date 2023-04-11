Будем ж/шить! Александр Терентьев помог барнаульскому швейбату приобрести необходимое оборудование

Новое оборудование уже проходит апробацию — швеи обкатывают машину, осваивают дисковый нож и не перестают использовать ножницы.

От всего нашего швейбата выражаем огромную благодарность Александру Васильевичу Терентьеву и всему региональному отделению партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» за горящие сердца и такую необходимую поддержку. Вот так вместе и сообща мы все приближаем победу. Наши бойцы на линии соприкосновения, мы в тылу…, — поблагодарили депутата Госдумы волонтеры швейбата.