Будь как Ракшин. В Барнауле еще одна торговая сеть решила создать лыжную трассу

Как все начиналось
О том, чтобы открыть свою собственную лыжную трассу, в сети Pulse задумались не вчера и не сегодня, а три года назад. Но тогда не срослось.
Руководитель компании Дмитрий Багинский вспоминает, что сам лично многократно звонил в разные городские инстанции с просьбой разрешить облагородить участок земли в роще на «поляне».
По одним номерам говорили, что это не их юрисдикция, по другим — просили перезвонить позже. Ответа толкового не было — все заглохло. Но в прошлом году инициаторы твердо решили: хватит ждать, надо брать дело в свои руки.
Для жителей Солнечной поляны березовые насаждения вдоль улицы - что-то святое. После громкой истории с Мизюлинской рощей любые телодвижения в зеленых зонах люди воспринимают болезненно. Так получилось и в этой истории.
«Постарались донести до местных жителей свою идею, предложили вместе провести субботник. Много людей откликнулось», - вспоминает Дмитрий Багинский.
Теплым осенним днем сотрудники магазинов Pulse и жители Солнечной поляны вышли на уборку. Мусор в тот день с маленького участка вывозили грузовиками.
Уже на следующий вечер бутылки-«подберезовики» вернулись вновь — помогли местные выпивохи. Дмитрий Багинский признается: на Солнечной поляне у них и правда есть оппоненты, которые считают, что лучше пить пивко, чем бегать на лыжах.
«Ничего, сами же придут к нам кататься», - не унывает он.
Как шла подготовка
Накатывать трассу решили прямо за спортивным магазином на пересечении Солнечной поляны и улицы Юрина.
Среди берез здесь когда-то располагались погреба, видимо, незаконные. Со временем погреба убрали, глубокие ямы остались. Чтобы будущая лыжня получилась ровной и безопасной, их пришлось засыпать.
Проложить трассу оказалось не сложно, она компактно вписалась меж деревьев — ни одно из них при этом не пострадало. В декабре лыжня уже была готова принимать спортсменов.
Что собой представляет трасса
Березовая роща на Солнечной поляне идеальна для беговых лыж — рельеф ровный, без сложных подъемов и спусков, повороты плавные.
Длина трассы — 850 метров. Марафон, конечно, здесь не проедешь, но для отработки техники катания место вполне подходящее.
На сегодняшний день кататься на трассе Pulse можно как коньковым ходом, так и классическим. Даже несмотря на то, что есть пара узких мест, людям здесь не тесно.
Накатывают лыжню сотрудники спортивного магазина ежедневно, для этого используют мотобуксировщик и специальный прицеп. С ним, кстати, связана отдельная история.
Одно время для новой трассы компания хотела покупать ратрак. Но взвесив все за и против, от этой идее отказалась: затраты на такую технику весьма не маленькие, потребовалось бы около 3-5 млн рублей. Начали искать что попроще.
Совершенно случайно узнали, что в одной из частных лыжных школ Барнаула есть заводской прицеп для выравнивания лыжни и создания «вельвета». Обратились — там сказали: «Забирайте».
Даже денег не потребовали. Вот такая она, спортивная выручка.
Кто приходит покататься
Сколько людей точно уже катались на новой трассе, ее создатели не знают, по головам людей не считали.
Дмитрий Багинский объясняет: в основном идут из соседнего микрорайона. Много катается людей старшего возраста, для которых поездка с лыжами на ту же Трассу здоровья - затруднительное путешествие.
У всех, кто приходит, в здании магазина есть возможность переодеться и оставить вещи. А еще по примеру «Мария-Ра» сеть магазинов Pulse угощает чаем и вкусняшками.
Кстати, в конце января новую трассу опробовали мощные любители. Здесь прошла гонка Tamara Race для лыжников, бегунов и даже велосипедистов. В общей сложности она собрала около 30 человек.
В целом же трасса может одновременно принимать до 100 спортсменов — места хватит.
Можно ли на лыжне заработать
На вопрос, лыжня — это проект бизнесовый или социальный, Дмитрий Багинский отвечает хитро: социально-бизнесовый.
В компании не скрывают: пока затрат на содержание трассы больше, чем доходов с нее. Но о выгоде тоже не забывают, спрос на прокат лыжного инвентаря в соседнем с трассой магазине все же возрос, как и количество посетителей.
Здесь уже задумываются над тем, чтобы в перспективе увеличивать для них зону отдыха и построить душевые.
А еще создатели трассы хотят заняться лыжным просвещением. В компании, например, есть специальная вакс-машина, способная за пару минут наносить универсальное покрытие.
Вывести ее планируют прямо на новую трассу. «Хотим показать людям, насколько приятно и комфортно кататься именно на подготовленном инвентаре», - объяснил Дмитрий Багинский.
Что планируется в будущем
Этой весной на новой лыжне, скорее всего, пройдет закрытие сезона. Когда точно его ждать, в компании не говорят. Все будет зависеть от погоды.
Уже летом трассу могут ожидать серьезные преобразования. Дело в том, что сейчас расширить ее нельзя, с одной стороны она ограничена гаражным кооперативом, с другой — проезжей частью улицы Юрина.
Меж тем, как раз за дорогой есть еще одна березовая роща, куда можно было бы «навострить лыжню».
Дмитрий Багинский объясняет: если городские власти пойдут навстречу, компания готова построить деревянный мост по типу того, что имеется на Трассе здоровья.
Тогда круг может увеличиться до 1,5-2 км, он прекрасно подойдет не только для лыжников, но и для бегунов, а также велосипедистов.
Есть в компании еще одна идея — построить рядом с березовой рощей современный скейт-парк. Судя по динамике продаж трюковых самокатов, который отмечают в Pulse, спрос на такой объект в городе точно будет высокий.
Дмитрий Багинский заверяет: готовы работать и со сферой образования, приглашая детей из окрестных школ на лыжные уроки.
«У меня есть сын, который в школе на физкультуре только и делает, что ботинки лыжные примеряет — толком они не катаются. Смотрю на это и обидно становится», - признается Дмитрий.
И добавляет: в следующем сезоне можно задуматься о проведении бесплатных уроков катания. Главное, чтобы у всех сторон был к этому интерес.
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