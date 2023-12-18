Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов

Сообщается, что Росфинмониторинг включил писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов.

"ТАСС" сообщает, что ранее сеть объединенная сеть розничных магазинов "Читайгород - Буквоед" приостановила продажи книг Акунина* из-за его антироссийских высказываний.

Также источник отмечает, что писатель в разговоре с российскими пранкерами упомянул, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы и оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.

*Признан иноагентом на территории РФ.

Ранее мы сообщали, что Акунин* написал новый роман про Фандорина и его друга Масу.