8 июля
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Жизнь

Большая и ответственная работа: в мэрии обсудили переселение барнаульцев из аварийного жилья

Глава Барнаула Вячеслав Франк 5 июля провел совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Фото предоставлено Администрацией города Барнаула.

Как было заявлено на совещании, по данным городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с последними уточнениями в краевой столице необходимо расселить 156 многоквартирных домов (1725 помещений), признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Здесь проживает более 4 тысяч человек, а общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет почти 63 тыс. кв. метров.

В рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по данным на начало июля текущего года в Барнауле расселено 1653 аварийных жилых помещения. Реализация программы продолжается, —доложила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Анастасия Селищева.

Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Фото предоставлено Администрацией города Барнаула.

О переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, сообщил заместитель председателя городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пахоменко.

По его словам, в муниципальную программу вошли 132 многоквартирных дома.

Финансирование на данные цели осуществляется исключительно за счет бюджета города в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город на 2015-2030 годы», — уточнил Алексей Пахоменко.

Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Фото предоставлено Администрацией города Барнаула.

В текущем году объем финансирования по муниципальной программе составил 447,8 млн руб. По состоянию на 4 июля расселено 295 человек из 135 помещений общей площадью 4,7 тыс. кв. м.

Что касается организации работ по сносу аварийных домов, то по данному вопросу с докладом выступил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Виталий Ростов.

Он уточнил, что в 2023 году комитетом ЖКХ проводятся мероприятия в части сноса на 79 многоквартирных домах. На эти цели предусмотрено 103,9 млн рублей. На данный момент выполнен снос 47 домов, на остальных — работы продолжаются.

Подводя итог совещания, глава Барнаула Вячеслав Франк отметил:

Проводится большая и ответственная работа по расселению граждан и сносу аварийного жилья. Вопрос расселения граждан из аварийного жилья находится на постоянном контроле. Кроме выполнения мероприятий, предусмотренных программой, в районах города продолжается мониторинг технического состояния домов, признанных аварийными и ожидающих своей очереди на расселение. Безопасность проживающих там людей должна быть в приоритете.

Также градоначальник поблагодарил правительство региона и губернатора Виктора Томенко за особое внимание к вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда в краевой столице.

Вячеслав Франк напомнил, что в 2021 году в краевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 гг. были внесены изменения: мероприятия, рассчитанные до 2025 года, планируется завершить до конца 2023 года.

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