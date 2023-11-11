11 ноября
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Жизнь

Более 1,2 тыс. жителей покалечились из-за гололедицы в Алтайском крае

С начала ноября в Алтайском крае в травмпункт обратились уже 1215 жителей.

Гололед.
Гололед.
unsplash.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", уроженцев столицы Алтайского края 911. А госпитализации подлежали 35 человек.

Большая часть покалечившихся региона, то есть 457 человек упали на дорогах и тротуарах. Меньшее количество - 426 горожан, падали во дворах. В междворовых проездах калечились 325 человек и всего 7 на пешеходных переходах.

В Барнауле больше всего пострадавших на дорогах и тротуарах - 359 человек. Горожан, которые покалечились во дворах 301, а в междворовых подъездах - 247. Всего 4 уроженца столицы Алтайского края пострадали на пешеходных переходах.

В городские стационары госпитализировано 29 человек.

Основные травмы - переломы лучевой кости и лодыжек, вывихи, ушибы, сотрясения мозга.

Ранее в Барнауле из-за сильной гололедицы пострадала машина.

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