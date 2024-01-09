Более 11 тыс. человек посетили барнаульские катки на новогодних каникулах

В новогодние праздники барнаульцы больше всего катались на коньках. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что в городе работало 18 катков, в том числе в нескольких парках.

Всего 11 тыс. человек покатались на коньках за праздники.

Ранее стало известно, когда в следующий раз будем долго отдыхать.

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