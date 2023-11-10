11 ноября
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Жизнь

Более сотни лебедей прилетели в алтайский поселок на зимовку

В бийский поселок Молодежный на зимовку начали слетаться лебеди, сообщает "Бийский рабочий".

Птицы на озере Лебедином (Светлом).
Птицы на озере Лебедином (Светлом).
altaipriroda.ru

Отмечается, что птицы прилетели раньше на две недели, чем в прошлом году.

Главное — чтобы было чем прокормить стаю. Едят лебеди совсем не мало. На один прием пищи уходит по два 20-литровых ведра корма. Питаться им при этом можно горохом и овсом.

Зимовка может оказаться для птиц непростой - раньше общественникам удавалось находить спонсоров. Однако на данный момент пока что никого нет.

Обычно местные жители и туристы приезжают посмотреть на лебедей.

Общественники напоминают, что нельзя кормить птиц бородинским, любым горячим хлебом, а также сухарями. Нельзя оставлять на берегу водоема кульки. А также не стоит шуметь и приходить с собаками.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лебеди попали в "ледяной плен".

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