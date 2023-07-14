Более 150 сотрудников Сибирь-Полиметаллы получили награды в честь Дня металлурга

Сегодня на наших промышленных объектах трудятся профессионалы своего дела, настоящая команда единомышленников, объединенная общей целью и стремлением к развитию. Вместе с вами мы каждый день достигаем маленьких и больших побед, делимся радостью за успехи и достижения каждого из вас. Именно вы и ваш труд являются фундаментом для динамичного роста и благополучия компании. Желаю вам успехов в достижении поставленных целей и выполнении производственных планов, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть радость, твердость духа и слаженность присутствуют в ежедневной работе, — поздравил генеральный директор Вадим Рязанцев.

К поздравлениям генерального директора предприятия присоединился директор по коммерческим и финансовым вопросам Сергей Канов. В своем выступлении он пожелал сотрудникам новых и интересных задач, успехов в работе и благополучия в личной жизни.

На праздничном мероприятии благодарностями и грамотами Администрации Змеиногорского района были награждены Евгений Лылов, слесарь КИПиА, Алексей Лисов — электрогазосварщик, Владимир Белоусов — машинист-кочегар котельной, Дмитрий Латкин — водитель Камаз. Почетные грамоты Администрации Рубцовского района получили ведущий инженер-химик Ирина Долженко, заместитель начальника отдела развития Александр Кныш, начальник отдела развития Максим Кочетков, аппаратчик сгустителей Ольга Гончарова, электромонтер по ремонту оборудования Руслан Хожаев, дозировщик реагентов Наталья Калинина, электромонтер по ремонту оборудования Александр Козлов, лаборант химического анализа Ирина Канаева, водитель Юрий Котельников. 10 человек были награждены Благодарностями Администрации Рубцовского района.

Получить награду в свой профессиональный праздник – особенное событие. После этого заряжаешься энергией и мотивацией на еще более успешную и плодотворную работу. Очень приятно, что в нашем предприятии ценят каждого сотрудника и из года в год отмечают их труд и вклад в общее дело, — поделился Александр Кныш.