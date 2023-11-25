Блогерша в Барнауле и ветер до 72 км/с. Что произошло в Алтайском крае 25 ноября

В МЧС предупредили о ветре до 72 км/ч в Алтайском крае. 25 ноября ветер поднимается до 20 м/с или 72 км/ч. 26 ноября к этому добавится гололедица, а в северных районах пойдет небольшой снег. Местами умеренный мокрый снег с дождем — по северо-востоку.