Блогера Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Дело рассматривалось без участия блогера, так как он в данный момент находится не в России.
Правоохранительные заинтересовались видео Каца* на его YouTube-канале от апреля 2022 года про события в Буче. По данным суда, блоггер рассказывал под видом достоверных сообщений новость о том, что якобы ВС РФ использовали для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе спецоперации.
Однако позже Минобороны опровергли данную информацию.
Помимо восьми лет колонии общего режима Кацу* запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Защита блогера настаивает на невиновности обвиняемого и намерена обжаловать приговор.
* - признан в РФ иноагентом.