28 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Блогер Митрошина погасила долг в 120 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, продающая образовательные курсы, выплатила 120 млн рублей по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Александра Митрошина
Александра Митрошина
Социальные сети

Александра Митрошина продавала образовательные курсы по тому, как продавать товары и услуги в соцсетях. За это ее не раз обвиняли в инфоцыганстве.

Блогер была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В марте 2023 года СК России возбудил против Митрошиной уголовное дело.

По данным следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года блогер применяла упрощенную систему налогообложения. Когда ее заработок на курсах превысил лимит, она не стала переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Известно, что деньги она переводила на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом сумма неуплаченных налогов составила 120 млн рублей.

Ранее по той же причине задержали другого блогера, Елену Блиновскую. Сумма ее долга в разы выше — почти миллиард рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость