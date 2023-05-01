Бийский завод-банкрот выставили на аукцион

Предприятие продают с начальной ценой в 108,2 млн рублей.
На продажу выставили здание в 12 тыс. кв м., земельный участок 3 га, оборудование и готовую продукцию. Торги начнутся 13 июня.
Механический завод начал работу в 2003 году на базе механического производства Бийского химкомбината. Он выпускал оборудование и запчасти для металлургических, коксохимических и горнорудных предприятий.
В 2020 году предприятие стало убыточным, в 2021 у него не было прибыли, а в январе 2022 его признали банкротом.
Ранее стало известно, что барнаульский завод попал под санкции Зеленского.