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Жизнь

Бийский завод-банкрот выставили на аукцион

https://altapress.ru/zhizn/story/barnaulskiy-zavod-popal-pod-sanktsii-zelenskogo-323284На торги в Бийске выставили Механический завод, который признали банкротом, сообщает «Коммерсант».

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Предприятие продают с начальной ценой в 108,2 млн рублей.

На продажу выставили здание в 12 тыс. кв м., земельный участок 3 га, оборудование и готовую продукцию. Торги начнутся 13 июня.

Механический завод начал работу в 2003 году на базе механического производства Бийского химкомбината. Он выпускал оборудование и запчасти для металлургических, коксохимических и горнорудных предприятий.

В 2020 году предприятие стало убыточным, в 2021 у него не было прибыли, а в январе 2022 его признали банкротом.

Ранее стало известно, что барнаульский завод попал под санкции Зеленского.

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