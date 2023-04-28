29 апреля
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Жизнь

Бийский лебедь-инвалид перебрался на сытные и спокойные болота

Известный лебедь, оставшийся с повреждениями в Бийске, нашел себе новое, более сытное и спокойное место на болотах. Об том сообщает «Бийский рабочий».

Лебеди в поселке Молодежный.
Лебеди в поселке Молодежный.
biysk-ok.ru.

Лебедь остался совсем один после отлета стаи из-за проблемы с лапой. Он жил на реке у набережной в бийском поселке Молодежный.

В конце апреля его заметили недалеко от села Иконниково. Возможно, он нашел себе там новое жилье. Ведь вокруг озера и болота много водорослей и молодой зелени.

Кроме того, лебедя заметили в компании спутницы. Волонтеры предположили, что он нашел себе пару, и они вместе будут ждать прилета своих сородичей.

Ранее в Новосибирском зоопарке вылупились два птенца абиссинского рогатого ворона.

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