21 мая
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Жизнь

Бийским коммунистам не понравилось, как отремонтировали памятник Ленину

Коммунисты в Бийске остались недовольны ремонтом главного памятника Вождю, сообщает "Деловой Бийск".

Бийск. Памятник Ленину.
Бийск. Памятник Ленину.
Ирина Пергаева.

Первый секретарь горкома КПРФ Владимир Балахнин заявил, что памятник должны были отделать гранитом. Мол, такой уговор был с предыдущим мэром Студенкиным, и бюджет на это выделяли из городского - 800 тыс. рублей.

"Но, к удивлению КПРФ, отделка была произведена керамогранитом — материалом, намного дешевле гранита и имеющим отношение к граниту только своим названием", - пишет издание.

Также коммунисты возмущаются, что керамогранит очень хрупкий и ломкий.

«Нажился ли кто-нибудь на наглой подмене — пусть разбираются компетентные органы», — резюмируют коммунисты.

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