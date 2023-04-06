Бийские спасатели оказались лучшими в Алтайском крае

В состязаниях поучаствовали 15 команд. В распоряжении каждой был легковой автомобиль, пострадавший в условном ДТП, со статистами внутри.
Судьи оценивали точность и правильность каждого действия спасателей на многоэтапной дистанции.
По итогам соревнования первое место заняли бийские специалисты из второго пожарно-спасательного отряда.
В тройку также вошли первый пожарно-спасательный отряд из Барнаула и команда Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова.
Победители 27 апреля представят Алтайский край в Новосибирске и поборется за звание лучшей в Сибири.
Ранее алтайские спасатели показали, как на вертолете вытаскивают людей из паводковой ловушки.