10 апреля
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Жизнь

Бийские спасатели оказались лучшими в Алтайском крае

Первый этап соревнований за звание «Лучшая команда МЧС России по ликвидации ЧС на автотранспорте» состоялся в Бийске 6 апреля, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели.
Спасатели.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

В состязаниях поучаствовали 15 команд. В распоряжении каждой был легковой автомобиль, пострадавший в условном ДТП, со статистами внутри.

Судьи оценивали точность и правильность каждого действия спасателей на многоэтапной дистанции.

По итогам соревнования первое место заняли бийские специалисты из второго пожарно-спасательного отряда.

В тройку также вошли первый пожарно-спасательный отряд из Барнаула и команда Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова.

Победители 27 апреля представят Алтайский край в Новосибирске и поборется за звание лучшей в Сибири.

Ранее алтайские спасатели показали, как на вертолете вытаскивают людей из паводковой ловушки.

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