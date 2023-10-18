Бийчанка залезла на звезду в парке Победы ради эффектного снимка

Арт-объект "звезда", который установлен в парке Победы в Бийске яркий и привлекает внимание. Бийчанка решила залезть на него для более удачного кадра.

Сделана звезда не из самых прочных материалов. Металлическая оправа держит красное стекло, а внутри рисунок имитируют георгиевскую ленту.

Девушка решила, что недостаточно просто стоять рядом - нужно залезть сверху. В комментариях под постом бийчанку осудили, так как объект вызывает у людей патриотические чувства.

Напомним, что в марте текущего года объект уже подвергся нападкам вандала. Тогда молодой человек, не преследуя определенной цели, проломил звезду ногой. А также повредил часть боевой машины. Его быстро вычислили и последовало справедливое наказание.