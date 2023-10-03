5 октября
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Жизнь

Бийчанка обиделась на своих родителей и напилась мыла

Школьница из Бийска поссорилась с родителями и решила им отомстить за наказание.

Натуральное мыло
Натуральное мыло
СС0

Известно, что 12-летняя девочка примерная ученица и активистка. Однако в последнее время она начала себя плохо вести, пожаловались учителя.

Тогда родители провели с ней беседу и решили наказать - забрали телефон и косметику, сообщает Mash Siberia.

На утро девочка долго не выходила из ванны, а когда мама заглянула туда, то увидела, что изо рта у дочери брызжут пузыри.

Школьницу отвезли в больницу с острым отравлением. Позже она пояснила, что просто подурачилась над родителями.

Ранее сообщалось, что школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника.

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