16 февраля
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Жизнь

Бийчанина оштрафовали за лайк в соцсетях

Суд привлек 78-летнего жителя Бийска за публичное демонстрирование символики экстремистской организации.

Деньги и "Одноклассники".
Деньги и "Одноклассники".
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщает, что пенсионер со своего аккаунта в "Одноклассниках" отметил публикацию, теперь ему грозит штраф в виде тысячи рублей.

Публикация, содержала изображение символики украинского военизированного национального объединения «Азов»*. Мужчина посредством лайка оценил ее, за что и понес административное наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Теперь мужчине грозит штраф в виде 1000 рублей.

*признано террористической организацией

Ранее сообщалось, что в соцсетях умиляются видео со спящим муравьедом, который пускает слюнки и причмокивает.

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