Бийчанина оштрафовали за лайк в соцсетях

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщает, что пенсионер со своего аккаунта в "Одноклассниках" отметил публикацию, теперь ему грозит штраф в виде тысячи рублей.
Публикация, содержала изображение символики украинского военизированного национального объединения «Азов»*. Мужчина посредством лайка оценил ее, за что и понес административное наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.
Теперь мужчине грозит штраф в виде 1000 рублей.
*признано террористической организацией
Ранее сообщалось, что в соцсетях умиляются видео со спящим муравьедом, который пускает слюнки и причмокивает.
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