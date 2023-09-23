24 сентября
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Жизнь

Бийчанин попал в ловушку мошенников, когда хотел продать ноутбук

Студент из Бийска разместил в интернете объявление о продаже ноутбука и попался на уловки мошенников, сообщает МУ МВД России "Бийское".

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

После размещения объявление покупатель не заставил себя долго ждать. Мужчина написал парню и предложить общаться в других мессенджерах.

После обсуждения каких-то деталей будущий владелец готов был купить ноутбук и скинул парню ссылку для заполнения. Туда нужно было ввести номер банковской карты и коды из смс.

Отмечается, что когда бийчанин вводил данные случались постоянные сбои.

В итоге все номера были нужны лишь для того, чтобы снять деньги с карты студента. Он перевел мошенникам более 20 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирской области тренер по танцам обманула детей на 300 тыс. рублей.

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