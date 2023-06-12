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Жизнь

Бийчане с нездоровым интересом восприняли фигуры в парке

Жители Бийска с нездоровым ажиотажем восприняли зеленые фигуры в парке у Городского дворца культуры (ГДК). Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Зелень. Листья. Лето.
Зелень. Листья. Лето.
Михаил Хаустов

11 июня на обновленном бульваре у ГДК установили четыре фигуры-топиария - семейка лошадей и медведь. Все фигуры сделаны из прочных каркасов и мягкого материала, напоминающего искусственную траву.

Бийчане восприняли фигуры с нездоровым интересом. Горожане не только рассматривали, трогали и гладили новые топиарии, но и подсаживали на лошадей своих детей.

Свое решение взрослые мотивировали тем, что фигуры все равно сломают, так пусть ребенок успеет поиграть.

По итогу бийчане сами же осуществили свое пророчество. В конце дня фигуры начали небезопасно раскачиваться, так как бетонное основание фигур не успело как следует застыть.

Постоянные посетители парка отмечают, что жители наукограда ведут себя "как дикари" и не умеют правильно воспринимать культурные объекты. Бийчане требуют поставить фигуры в центр клумбы или установить рядом предупреждающие таблички.

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