Бийчане с нездоровым интересом восприняли фигуры в парке

11 июня на обновленном бульваре у ГДК установили четыре фигуры-топиария - семейка лошадей и медведь. Все фигуры сделаны из прочных каркасов и мягкого материала, напоминающего искусственную траву.
Бийчане восприняли фигуры с нездоровым интересом. Горожане не только рассматривали, трогали и гладили новые топиарии, но и подсаживали на лошадей своих детей.
Свое решение взрослые мотивировали тем, что фигуры все равно сломают, так пусть ребенок успеет поиграть.
По итогу бийчане сами же осуществили свое пророчество. В конце дня фигуры начали небезопасно раскачиваться, так как бетонное основание фигур не успело как следует застыть.
Постоянные посетители парка отмечают, что жители наукограда ведут себя "как дикари" и не умеют правильно воспринимать культурные объекты. Бийчане требуют поставить фигуры в центр клумбы или установить рядом предупреждающие таблички.