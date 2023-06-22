22 июня
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Жизнь

Бийчан обрадовали известием о строительстве нового кладбища

Власти наукограда определили место под новое кладбище, сообщает "Инцидент Бийск".

Кладбище.
Кладбище.
unsplash.com

Администрация города совместно с Алтайкрайимуществом выделила территорию размером 150 га в сторону Бийского района под новый могильник.

Как отметил мэр Бийска Виктор Щигрев, на оформление документов, отсыпку дорог и разделение территории на кварталы понадобится примерно полгода.

В то же время на Северном кладбище организовали резерв мест для захоронения. Предполагается, что их хватит до появления нового некрополя.

Ранее сообщалось, что свободной земли на Северном кладбище Бийска осталось максимум до нынешней осени - и это при условии, что не будет резкого скачка смертности.

В связи с этим в Бийске даже собирались решить дефицит мест на кладбище постройкой крематория. Его проект появился в генплане, который в марте приняла Гордума.

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