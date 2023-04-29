29 апреля
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Жизнь

Бывший ректор бийского педуниверситета осталась под стражей по решению суда

Суд оставил под стражей бывшего ректора бийского АГГПУ имени Шукшина Людмилу Мокрецову. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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Защита Людмилы Мокрецовой просила выпустить подозреваемую из СИЗО под залог. Однако суд оставил Мокрецову под стражей.

По данным издания, бывший ректор может пробыть в СИЗО до 13 мая. Но есть вероятность, что срок могут увеличить.

В конце марта Людмилу Мокрецову поместили в следственный изолятор. Считалось, что подозревая, находясь дома под подпиской о невыезде, сможет оказывать давление на свидетелей.

Из-за чего бывший ректор оказалась в СИЗО?

Следствие считает, что Мокрецова с 2021 по 2022 год требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в качестве дополнительных выплат.

Таким образом, она заполучила почти 1,6 млн рублей.

В конце марта суд назначил Мокрецовой наказание в виде заключения под стражу. Ее поместили в СИЗО на 45 дней.

Ранее более 400 человек подписали петицию об освобождении Мокрецовой.

Авторы петиции не верят, что Мокрецова могла совершить такое преступление. По их мнению, заключение под стражу — слишком жесткая мера, которую не применяют даже к бандитам.

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