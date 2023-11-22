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Жизнь

Бывшего главу Кузбасса проводили в последний путь

Сегодня 22 ноября состоялись похороны Амана Тулеева. Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе.

Аман Тулеев.
Аман Тулеев.
ako.ru

NGS42.ru сообщает, что во время церемонии зал собора был заполнен чуть больше чем наполовину. Проводить бывшего главу пришли члены его семьи, бывшие коллеги и представители власти, в том числе и действующий губернатор региона Сергей Цивилев.

Отмечается, что в отличие от прощания, в конце церемонии подойти к Тулееву разрешили не всем желающим, а только семье.

Когда родные простились с Аманом Гумировичем, гроб с телом направили на кемеровское Центральное кладбище №1.

На погребение пустили ограниченный круг лиц, среди них семья, друзья, представители власти и правоохранительных органов. Сам гроб везли на лафете, закрепленном за бронетранспортером "Тигр".

Во время церемонии похорон раздались залпы почетного караула.

Бывшего губернатора Кузбасса похоронили рядом с его младшим сыном, который погиб в ДТП несколько лет назад.

Президент РФ также передал свои соболезнования семье Тулеева.

Ранее мы рассказывали чем известен Аман Тулеев.

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