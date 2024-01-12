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Жизнь

Безумная погода, чиновник в СИЗО, медкарты на Госуслугах. Что произошло в Алтайском крае 12 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 12 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, подозреваемому в крупной взятке, избрали меру пресечения: он проведет 2 месяца в СИЗО.

◆ Алтайские синоптики спрогнозировали резкие перепады температур на ближайшие выходные: ожидается от +3 градусов днем до -25 ночью.

◆ Во всех алтайских поликлиниках появились электронные медкарты. Заводится такая карта автоматически, отказаться от нее нельзя. Зато теперь можно будет посмотреть данные о своем здоровье онлайн.

◆ Барнаульцы стали чаще выбирать Таиланд для отдыха. Значит ли это, что скоро можно будет летать в Паттайю напрямую из Алтайского края, и что будет с ценами на путевки — рассказали в агентстве «СГ-тур».

◆ В строящемся на Горе в Барнауле ЖК «Вышка» уже продают квартиры. Есть предложения «попроще» (самое бюджетное — 5,8 млн), есть эксклюзивные (с окнами в ванной и прочим). Мы посмотрели все.

◆ С 15 по 21 января в городах и селах Алтайского края может прерываться телерадиосигнал. Это связано с плановыми профилактическими работами на станциях.

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