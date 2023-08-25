25 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Без дождя, но и без солнца. Какая погода будет в День знаний в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, какая погода ждет маленьких дошколят и повзрослевших старшеклассников в День знаний в Алтайском крае.

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Согласно данным "Яндекс. Погоды", весь день 1 сентября будет пасмурно.

Температура составит +15...+19 градусов утром, +22 градуса днем, +20 градусов вечером и +15...+18 градусов ночью.

Ветер юго-западный, от 2,6 до 3,2 м/с.

2 сентября тучи начнут потихоньку расходиться, но 3 сентября вернутся и принесут с собой дождь. В воскресенье начнутся осенние холода - до +17 градусов.

Ранее какими будут предстоящие осень и зима, рассказали барнаульские улицы. Так большое количество красных гроздей на ветках деревьев рябины символизирует мягкую, но дождливую осень.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость