Без дождя, но и без солнца. Какая погода будет в День знаний в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, какая погода ждет маленьких дошколят и повзрослевших старшеклассников в День знаний в Алтайском крае.

Согласно данным "Яндекс. Погоды", весь день 1 сентября будет пасмурно.

Температура составит +15...+19 градусов утром, +22 градуса днем, +20 градусов вечером и +15...+18 градусов ночью.

Ветер юго-западный, от 2,6 до 3,2 м/с.

2 сентября тучи начнут потихоньку расходиться, но 3 сентября вернутся и принесут с собой дождь. В воскресенье начнутся осенние холода - до +17 градусов.

Ранее какими будут предстоящие осень и зима, рассказали барнаульские улицы. Так большое количество красных гроздей на ветках деревьев рябины символизирует мягкую, но дождливую осень.