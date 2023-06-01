3 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Бесплатная реабилитация, барнаульские «элитки» и спасение малыша. Что произошло в Алтайском крае 1 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Диагностическом центре Алтайского края открылось отделение реабилитации. Здесь бесплатно лечат пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
  • Есть ли в Барнауле элитная недвижимость? Есть, но это не точно. Почитайте, что местные риэлторы думают об элитках «по барнаульским меркам», комфорте с «натяжкой» и обещанном супер-люксе на Сахарова.
  • В Барнауле директор УК предстанет перед судом за то, что с карниза здания, которое находилось под его ответственностью, на 20-летнюю девушку упал кусок наледи. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.
  • Жительница Бийска Мария Нихай рассказала, как алтайские врачи спасли ее дочь, которая родилась с весом всего 490 граммов.
  • В МЧС предупредили, что несмотря на надвигающуюся жару купаться в Алтайском крае пока запрещено. Вода в природных водоемах еще не прогрелась, а резкий перепад температуры при заходе в ледяную воду может привести к судорогам.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость