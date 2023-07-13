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Жизнь

Бесконечная жара и страшная находка. Что произошло в Алтайском крае 13 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае прошло первое заседание обновленной Общественной палаты. Новичков в ней — 18 человек. Почитайте, кто эти люди и чем они займутся.
  • В зоне СВО погиб 18-летний рубцовчанин Владимир Скрыпин.
  • В алтайском онкодиспансере готовят помещения для нового отделения реабилитации. Впервые в истории клиники там появятся тренажерные залы и зона психологической разгрузки.
  • В Барнауле на улице Сергея Ускова в зарослях обнаружили труп мужчины. Что с ним произошло — не известно.
  • По данным синоптиков, аномальная жара в Алтайском крае продержится до 15 июля. Чтобы скоротать время до похолодания, почитайте, каким был летний зной в 1950-е, нулевые и 2020-е.
  • В алтайском Минздраве и в МЧС дали важные рекомендации на время жары — почитайте и их тоже.

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