Белорусскому "батьке" - 69 лет. Яркие цитаты Александра Лукашенко

Цитаты о самом себе
Я атеист, но я православный атеист!
В детстве я рос среди животных и растений.
Чтобы понять, как я сплю - со мной надо спать!
Я работал в деревне и жил с мужиками.
Цитаты о политике
Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много.
Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и, если вас устраивает, то я буду работать.
Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду.
Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться.
Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определённый выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили и поговорили.
Цитаты об экономике
Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, сегодня голодным остаешься.
Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало.
Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца.