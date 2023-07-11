Бегство молодежи, «золотой» иск и дело Манишина. Что произошло в Алтайском крае 11 июля

- Фирма «Аурус», добывающая золото в Алтайском районе, подала в суд на правительство края. Золотодобытчик заявил, что границы памятника природы «Долина реки Каменки» «захватили» часть его участка.
- Суд не отпустил из СИЗО бывшего замглавы Калманского района Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве девушки в 1989 году. А его адвокат внезапно перестала с ним работать.
- «Алтайская соледобывающая компания» начала выпуск брикетированной соли-лизунца. Ее будут использовать для подкормки копытных животных, как сельскохозяйственных, так и диких.
- Федеральная компания «Благо» продлила срок аренды двух маслоэкстракционных заводов в Барнауле и Бийске. В прошлом году она заработала на них 203,7 млн рублей, и останавливаться на этом явно не собирается.
- Председатель «Движения Первых» в Алтайском крае Ирина Рыбина высказалась в видеоинтервью о том, можно ли как-то остановить массовое «бегство» молодежи из региона.
- За последние несколько лет в Барнауле разрушили культовый Речной, скандальный «Разлом», запущенный «Локомотив», старинную купеческую усадьбу, что еще? Мы вспомнили самые резонансные сносы.
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