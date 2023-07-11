12 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Бегство молодежи, «золотой» иск и дело Манишина. Что произошло в Алтайском крае 11 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Фирма «Аурус», добывающая золото в Алтайском районе, подала в суд на правительство края. Золотодобытчик заявил, что границы памятника природы «Долина реки Каменки» «захватили» часть его участка.
  • Суд не отпустил из СИЗО бывшего замглавы Калманского района Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве девушки в 1989 году. А его адвокат внезапно перестала с ним работать.
  • «Алтайская соледобывающая компания» начала выпуск брикетированной соли-лизунца. Ее будут использовать для подкормки копытных животных, как сельскохозяйственных, так и диких.
  • Федеральная компания «Благо» продлила срок аренды двух маслоэкстракционных заводов в Барнауле и Бийске. В прошлом году она заработала на них 203,7 млн рублей, и останавливаться на этом явно не собирается.
  • Председатель «Движения Первых» в Алтайском крае Ирина Рыбина высказалась в видеоинтервью о том, можно ли как-то остановить массовое «бегство» молодежи из региона.
  • За последние несколько лет в Барнауле разрушили культовый Речной, скандальный «Разлом», запущенный «Локомотив», старинную купеческую усадьбу, что еще? Мы вспомнили самые резонансные сносы.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем телеграм-канале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость