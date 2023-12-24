Бдительно следим за воронами и белками: именно они знают, будет снег или врежут морозы

Зимой наши предки зажигали лампадку и просили солнце сойти с неба и отогнать нечисть.
Можно и сейчас попросить отогнать все плохое из нашей жизни. Но лучше стараться делать самим хорошие поступки. И жизнь наладится.
А вот узнать. какой будет погода в ближайшее время поможет наблюдательность.
Приметы
- Если вечером вороны мечутся с места на место — будет заметать снег, к метелям.
- Несколько белок залезли в одно дупло — будут морозы.
Кстати, 24 декабря нельзя рубить ели — духи могут наказать. Сходите лучше на елочный базар, там елочек превеликое множество.
Ранее сообщалось, что "Чудо-Белка" появилась в барнаульском парке "Изумрудный".
Контейнер установили для сбора пластика. Такую белочку предложила компания "Экознак". Они будут вывозить и перерабатывать все содержимое.
Что можно приносить:
- пластиковые бутылки вместе с крышкой. Бутылку нужно смять;
- пластиковые стаканчики, но не все, а только с маркировкой ПЭТ.