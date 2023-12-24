Бдительно следим за воронами и белками: именно они знают, будет снег или врежут морозы

В народно-православном календаре 24 декабря отмечен как день Никона Сухого. Altapress.ru подготовил приметы, поздравления и традиции этого дня.

Зимой наши предки зажигали лампадку и просили солнце сойти с неба и отогнать нечисть.

Можно и сейчас попросить отогнать все плохое из нашей жизни. Но лучше стараться делать самим хорошие поступки. И жизнь наладится.

А вот узнать. какой будет погода в ближайшее время поможет наблюдательность.

Приметы

Если вечером вороны мечутся с места на место — будет заметать снег, к метелям.

Несколько белок залезли в одно дупло — будут морозы.

Кстати, 24 декабря нельзя рубить ели — духи могут наказать. Сходите лучше на елочный базар, там елочек превеликое множество.

Ранее сообщалось, что "Чудо-Белка" появилась в барнаульском парке "Изумрудный".

Контейнер установили для сбора пластика. Такую белочку предложила компания "Экознак". Они будут вывозить и перерабатывать все содержимое.

Что можно приносить: